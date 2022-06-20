В центре Кургана длительный период не будет горячей воды

В городе Кургане есть несколько проблемных участков, где практически каждый год приходится проводить ремонт тепловых сетей. Одним из таких участков является улица Максима Горького. Об этом, выступая на пресс-конференции, посвященной подготовке муниципалитета к отопительному сезону, заявила глава города Кургана Елена Ситникова.

- Совместно с Правительством Курганской области и ПАО «Курганская генерирующая компания» мы сейчас прорабатываем вопрос о полной замене сетей теплоснабжения по улице Максима Горького. До окончания этих работ в домах центра города, которые «запитаны» от сетей, пролегающих под данной улицей, горячей воды не будет, - поредупредила Елена Ситникова.

Отметим, что средний показатель износа сетей теплоснабжения в Кургане сейчас составляет 80%. В центре города, где они укладывались ранее, чем в других районах, и где нагрузка на грунт больше из-за значительного автотрафика, это показатель еще выше. В том числе на улице Максима Горького.

- Просим граждан отнестись к предстоящему отсутствию горячей воды с пониманием, поскольку без ремонта теплосетей у нас могут появиться проблемы не только с ней, но и с отоплением в зимний период, - обратилась к курганцам глава города Елена Ситникова.

Николай Волков.