В центре Кургана на четыре дня закроют перекрёсток

Перекрёсток улиц К. Маркса – Савельева в Кургане закроют для движения всех видов транспорта с 20:00 часов 3 июня до 24:00 часов 7 июня. Причина: проведение аварийных работ, уточнили в администрации города.

По информации Департамента жилищно-коммунального хозяйства, в результате проведения гидравлических испытаний вышел из строя участок магистральных сетей, расположенный на пересечении улиц К. Маркса – Савельева. В настоящее время Курганская генерирующая компания ведет подготовку к замене аварийного участка магистральных сетей, расположенных на данном перекрестке.

По информации Транспортного управления, на период закрытия перекрестка движение автобусов будет осуществляться по следующим улицам:

- №№ 2, 319, 323, 307, 403 – ул. К.Маркса, Блюхера, Советская, Пролетарская и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

- № 33 – ул. Б. Петрова, К. Маркса и далее по маршрутув прямом и обратном направлении;

- № 20 – ул. К. Маркса, Б. Петрова, Гоголя, Пролетарская и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- № 349 – ул. К. Маркса, Б. Петрова, Гоголя и далеепо маршруту в прямом и обратном направлении;

- № 329 в прямом направлении: ул. Куйбышева, Блюхера, К.Маркса, Б. Петрова, Гоголя и далее по маршруту;

- в обратном направлении: ул. Пролетарская, Советская, Блюхера, Куйбышева и далее по маршруту.

Фото с сайта администрации города Кургана.