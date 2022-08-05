В центре Кургана построят новую гостиницу

По мнению бизнеса, регион становится все более привлекательным для вложения средств. Немалую роль в этом играют новые региональные меры поддержки, введенные по личной инициативе губернатора Вадима Михайловича Шумкова, на которые могут рассчитывать предприниматели, открывая или расширяя свои производства и услуги.

В Кургане стартовала реализация крупного инвестпроекта в сфере гостиничного бизнеса.

Согласно планам это будет красивое пятиэтажное здание, включающее в себя более 100 номеров, в том числе «премиум»-класса, класса-VIP и семейные номера, ресторан и «лобби», SPA и бассейн. У гостиницы будет собственная автомобильная стоянка и целый комплекс сопутствующих услуг в соответствии с пожеланиями клиентов. Отель займет свое место на пересечении улиц Куйбышева и Володарского, став украшением города.

Как говорит представитель инвестора ООО «РКС» Дарья Ковалева, по завершении проекта город и область получат современную гостиницу, отвечающую стандартам мирового уровня, предъявляемым к пятизвездочным отелям. Компания планирует вложить в строительство и оснащение социально значимого объекта порядка 200 млн рублей. В будущем это даст городу порядка 65 новых рабочих мест.

«Появление такого статусного объекта положительно скажется на имидже города и региона в целом. Земельный участок под застройку был предоставлен инвестору в аренду без торгов», – отметил директор департамента экономического развития Владимир Ковалев.

Предоставление земельного участка инвестору в аренду без торгов стало первой мерой поддержки, которую проект получил от правительства Курганской области. В дальнейшем компания рассчитывает воспользоваться и другими региональными мерами поддержки, которые можно получить через Инвестиционное агентство Курганской области: на подключение к сетям и коммуникациям, на приобретение оборудования.

«Курганская область активными темпами наращивает свой туристический потенциал. А это значит, что с каждым годом сюда будут приезжать все больше туристов – и не только из соседних регионов, поэтому мы уверены, что услуги нашего комплекса будут востребованы», – уверена Дарья Ковалева.

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