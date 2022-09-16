В центре Кургана появится новый парк

Через какое-то время в центральной части Кургана будет разбит новый сквер-парк. Об этом «Новому миру» рассказала глава города Елена Ситникова.

- В самом центре Кургана есть аварийное жилье. Там очень дорогая земля, и мы, бесспорно, могли бы выставить эти участки на торги для последующей застройки, чтобы пополнить городской бюджет деньгами от аукциона. Но мы не ставим себе задачу застроить каждый сантиметр на территории Кургана. Мы прекрасно понимаем, что горожанам нужны не только жилые дома, но и благоустроенные парки, скверы, - сообщила собеседница нашего издания.

В связи с этим мэрия приняла решение разбить в центре Кургана новый сквер-парк. Он расположится у перекрестка улиц Кирова и Карла Маркса. Сейчас там стоят три двухэтажных дома блочного типа 1949 и 1950 годов постройки (ул. Кирова, дома №№ 69, 71 и 73). Они признаны аварийными, подлежат расселению и сносу.

- В дальнейшем мы планируем не застраивать эту территорию, а сделать там благоустроенный сквер-парк, чтобы в центре города у нас было как можно больше зеленых точек, зеленых территорий, где люди могли бы отдохнуть, - рассказала «Новому миру» глава Кургана Елена Ситникова.

Николай Волков.

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