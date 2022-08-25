В центре Кургана ремонтируют фасады многоэтажек

Фасады ряда многоквартирных домов по улицам Пролетарской, Советской, Куйбышева, Гоголя, Ленина в Кургане приведут в порядок в этом году.

В настоящее время ведутся ремонтные работы на фасадах шести жилых зданий. Администрация города ежедневно отслеживает ход работ, взаимодействует с ресурсоснабжающими организациями, управкомпаниями, предпринимателями, чьи торговые объекты размещены на первых этажах ремонтируемых зданий.

По словам представителя подрядной организации ООО «Курганстрой», работы на фасаде дома № 87 по улице Гоголя уже завершаются. Рабочие заканчивают покраску фасада с уличной стороны и ремонт балконных плит, проводят уборку строительного мусора.

Рабочие подрядной организации ИП Корытова Н.А. приступили к покраске фасада дома № 37 по улице Советской.

На фасаде дома № 37 по улице Гоголя со стороны улицы Томина рабочие подрядной организации ООО «Гриокс» наносят декоративную штукатурку и в ближайшее время приступят к покраске. Со стороны двора идет установка армирующей сетки, вскоре начнутся штукатурные работы.

На фасаде дома № 66 по улице Пролетарской рабочие подрядной организации ООО «Дифферон Урал» продолжают вести штукатурные работы.

Подрядная организация ООО «Курганстрой» установила строительные леса, провела демонтаж старой штукатурки на дворовом фасаде и обоих торцах дома № 42а по улице Куйбышева. Со стороны улицы продолжается отбивка старой штукатурки.

На фасаде дома по улице Ленина, 24 установлены строительные леса, на объект завозят стройматериалы.

Также в этом году будут отремонтированы фасады нескольких домов и зданий, относящихся к категории объектов культурного наследия, уточнили в пресс-службе администрации города. В настоящее время ведутся работы по ремонту административного здания по улице Советской, 151 и многоквартирного жилого дома по улице Гоголя, 60.

Ориентировочно ремонт фасадов будет завершен к началу ноября.

Фото с сайта администрации города Кургана.