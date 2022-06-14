В центре Кургана «зацвела» Георгиевская ленточка

В столице Зауралья на Аллее славы у Вечного огня заколыхалась живая Георгиевская ленточка. Она образована тысячами бархатцев, высаженных в два ряда. Эти цветы оказались самыми подходящими для акции — их оранжево-желтый двуколор точно передает цвет ленты Победы.

Организатором мероприятия шестой год подряд выступает Курганское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз женщин России».

«Акция «Цветущая георгиевская ленточка» - это наш бренд, поскольку мы ее инициировали в первый год создания нашей организации на территории Курганской области. Эту акцию мы проводим шестой год. Это акция в честь ветеранов Великой Отечественной войны, ее участников. Мы хотим этой акцией показать наше патриотическое настроение, воспитывать в патриотическом духе молодежь. Безусловно, в сегодняшних условиях, мы хотели бы, чтобы мирное небо каждый день было над нами, чтобы каждый новый день был радостным и счастливым, чтобы солнце светило всегда, чтобы никто не слышал канонад военных взрывов, чтобы дети чувствовали защиту», - рассказывает заместитель председателя Союза женщин России в Курганской области Оксана Бурсина.

В акции приняла участие ветеран, труженик тыла Александра Павловна Бякова. Несмотря на свой почтенный возраст, она носила в ведерке воду и поливала высаженные цветы.

«Эта акция — это память о тех людях, которые погибли, защищая нашу Родину от врагов. Мы безмерно благодарны им. Погибли наши деды, прадеды, у кого-то отцы. В деревне было 200 дворов, вернулось только три человека, остальные мужчины все погибли. Очень было трудно восстанавливать это разрушенное войной хозяйство. Мне в марте исполнилось 90 лет, но сердце у меня такое же молодое, я не хочу ничего подобного в жизни никогда и никому. Пусть каждый человек, который сейчас живет и здравствует, помнит тех людей, которые положили свои жизни на благо нашей Родины», - делится Александра Павловна со слезами на глазах.

Когда началась война, Александре Павловне было девять с половиной лет, и она училась в школе. «Мы тогда считались наравне со взрослыми, никто не разделял на малышей и взрослых. Наравне со взрослыми ходили на все работы, я жила тогда в сельской местности, мы работали в основном на полях. Во-первых, мужчин не было, землю обрабатывали на лошадях, а лошади были плохонькие, кормить было нечем. Даже лошади падали, женщины их поднимали на своих плечах. Лечить, конечно, особо никто не лечил, но на этих лошадях приходилось обрабатывать почву, выращивать урожай. От восхода солнца и до заката мы были на полях, никто не знал, что такое выходной день, никто не знал, что такое заболеть. Все трудились по мере сил, потому что каждый знал, что победа наша зависит только от нас. Солдаты не могли воевать раздетыми или голодными, в тылу делали то, что нужно для нашей армии. Сами готовили себе хлеб из травы, из лебеды, листьев всевозможных. Все растения, которые мы выращивали на огороде, и были нашим питанием», - вспоминает ветеран.

Александра Павловна родилась и росла в деревне Вожинарь Уржумского района Кировской области. После закончила педучилище в Кирове и работала учителем начальных классов сначала в сельской местности. Последние 30 лет перед выходом на пенсию она преподавала в школе №35 города Кургана. Ученики помнят о ней и до сих пор ее навещают.

«В какой бы области я не жила, это все наша Родина, это все наше богатство, это все наше достояние, это все наша радость. Где бы я не жила, это все милые, родные люди. Мы за каждого болеем душой, особенно сейчас за молодежь. Чтобы молодежь наша жила, процветала, радовалась. Ведь эти люди положили свои жизни ради жизни будущих поколений», - считает Александра Павловна.

«Союз женщин России» особо отмечает неоценимый вклад постоянных партнеров акции. Предприятие «Газпром газораспределение Курган» и его руководитель Олег Попов ежегодно помогают с закупкой и высадкой цветов бархатцев, а также помогают готовить клумбы к высадке. Активно поддерживает Библиотечно-информационная система Кургана и Екатерина Делягина, руководитель сети магазинов «От мамы к маме» и «Мир детских колясок», которая также со своей командой принимает участие в приобретении и высадке цветов. Помощь в содержании клумбы вот уже шесть лет оказывают волонтеры Курганского дома молодежи — на протяжении всего лета они осуществляют полив и прополку клумбы. Также помогают высаживать и ухаживать за клумбами представители Курганского городского дома народного творчества и Перинатального центра.

Василий Малухин. Фото автора и Николая Пушилина.

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