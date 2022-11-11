В центре Кургане в субботу перекроют часть дорог

В связи с проведением в Кургане крестного хода 12 ноября временно ограничат движение транспорта на нескольких улицах.

Напомним, 12 ноября в областном центре состоится прославление преподобного Сергия Радонежского – игумена земли Русской с проведением крестного хода.

По этой причине городские власти запретили остановку и стоянку всех видов транспортных средств на некоторых участках улиц.

В частности, запрет вводится с 6:00 часов 12 ноября до 22:00 часов 13 ноября на парковке в районе кафедрального собора Александра Невского, а также на обеих сторонах проезжей части и в парковочных карманах по улице Володарского на участке от улицы К. Маркса до улицы Гоголя будет действовать с 6:00 до 13:30 часов.

В этот же день перекроют улицу Климова на участке Пичугина до Ленина, включая парковку в районе Троицкой площади. Запрет на парковку будет действовать с 10:30 до 13:30.

В это же время нельзя будет парковаться на улице К. Маркса на участке от Володарского до улицы Ленина.

Полностью будут перекрыты проезды 12 ноября с 10:30 до 13:30 по улице Володарского на участке от улицы Гоголя до улицы К. Маркса, по улице К. Маркса на участке от улицы Володарского до улицы Ленина (включая пересечения улицы К. Маркса с улицами Комсомольской и Ленина); по улице Ленина на участке от улицы К. Маркса до улицы Климова (включая пересечения улицы Ленина с улицами М. Горького, Советской, Куйбышева, Климова).

Городские власти сообщили, что крестный ход с мощами Сергия Радонежского начнётся в 11:00.

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