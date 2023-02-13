В Центры трудовой адаптации зауральского УФСИН передадут не востребованное на предприятиях оборудование

Департамент экономического развития прорабатывает вопрос о возможности передачи в Центры трудовой адаптации УФСИН России по Курганской области производственного оборудования, не востребованного на предприятиях.Достигнуты предварительные соглашение на производство более двух тысяч единиц швейных изделий, а также предоставление рабочей силы на предприятия города Кургана.

Начальник управления Михаил Мачушкин подчеркнул, что трудоустройство отбывающих наказание граждан - это важная социальная задача, в решении которой заинтересованы как органы исполнительной власти, так и представители бизнеса.

Благодаря совместной работе с правительством Курганской области трудоустроено более 70% осужденных, уточнили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области. В период отбывания наказания осужденные получают профессию, приобретают трудовые навыки или повышают квалификацию, а после освобождения приходят трудиться на зауральские предприятия.

В Центрах трудовой адаптации осужденных функционируют 47 производственных участков, в исправительных учреждениях выпускают более 200 видов различной продукции. В профессиональном училище готовят рабочих по 17-ти специальностям.

Заместитель губернатора Курганской области Владимир Архипов, который накануне принял участие в круглом столе по вопросам развития производства и трудоустройства осужденных, отметил, что сегодня налажен хороший уровень взаимодействия органов власти и учреждений уголовно-исполнительной системы. Вопросов по соблюдению сроков или качеству выпускаемой продукции для государственных нужд не возникает. Например, производство марлевых повязок и защитных костюмов для медиков при объявлении пандемии, было налажено буквально за сутки.

Руководство УФСИН России по Курганской области готовит информационные письма для руководителей предприятий Курганской области о производственных возможностях исправительных учреждений и свободных трудовых ресурсах.

Фото пресс-службы УФСИН России по Курганской области.

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