В Частоозерье пройдет финал соревнований "Зауральская метелица"

В Курганской области пройдет финал XI областных сельских зимних спортивных игр «Зауральская метелица». Финальная часть соревнований состоится 24-26 февраля на спортивных объектах в селе Частоозерье. Здесь пройдёт троеборье механизаторов, соревнования по лыжным гонкам, гиревому спорту, семейных команд.

Торжественная церемония открытия игр состоится 25 февраля в 18:00 на главной площади села. В финальных соревнованиях примут участие около 300 спортсменов из всех округов Курганской области. Всего в программу XI областных сельских зимних спортивных игр вошли 10 видов состязаний: шашки, шахматы, полиатлон, троеборье дояров, мини-футбол, хоккей, гиревой спорт, соревнования спортивных семей, лыжные гонки, троеборье механизаторов. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда, которая представит Курганскую область во время Всероссийских зимних сельских игр в Череповце.