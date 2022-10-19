В Частоозерском округе семьям мобилизованных помогают с уборкой сена и ремонтом жилья

Ни одна семья мобилизованного из Частоозерского муниципального округа не остаётся без внимания и поддержки со стороны органов власти, социальной службы. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» написал глава округа Пётр Перепечин.

«Перед нами стоит задача – помочь семьям, нуждающимся в поддержке. Все семьи мобилизованных поставлены на социальное обслуживание в Центре социального обслуживания. Специалисты Центра выясняют, какие проблемы в каждой семье требуют неотлагательного решения, консультируют по мерам поддержки социального характера. Защитники могут быть уверены, что их семьи не брошены, и они могут с честью выполнять свой гражданский долг», - прокомментировал Пётр Перепечин.

Администрация Частоозерского муниципального округа совместно с Центром социального обслуживания в ежедневном режиме проводят работу с семьями мобилизованных граждан.

На сегодняшний день две семьи мобилизованных получили бесплатно дрова, ещё две семьи – продуктовые наборы. Продукты приносят в Центр неравнодушные жители округа.

В результате встреч с семьями выясняются проблемы, которые они не в состоянии сами разрешить. «Это и ремонт жилья, и заготовка кормов для животных, и нехватка денежных средств. Решение этих задач взяли на себя администрация округа и Центр социального обслуживания», - отметил глава округа. Шесть семей получили единоразовую денежную помощь на неотложные нужды, одна семья заключила социальный контракт на развитие собственного дела. Семье из деревни Окунёвки собрали сено в тюки и доставили на место. Из этой же деревни волонтёр сопровождает ребёнка в детское дошкольное учреждение в село Восточное. Два ребёнка мобилизованных обеспечены местами в детском саду села Восточного.

17 октября Пётр Перепечин привез гуманитарную помощь с продуктами и предметами первой необходимости землякам, частоозерцам, находящимся в центре подготовки в Елани. Пообщался с ребятами, посмотрел, где они отдыхают, где принимают пищу, как себя чувствуют. Поинтересовался проблемами, выслушал пожелания бойцов. Частоозерцы передали привет своим семьям,сказали, что настроение боевое, благодарны за помощь.

За бытовой, гуманитарной, психологической поддержкой можно обратиться в КЦСОН по Частоозерского району, телефон 8(35230) 9-16-00.

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