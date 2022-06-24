В честь выпускников в Кургане устроили танцы на воде и массовое катание на каруселях

Вечером 23 июня в Центральный парк культуры и отдыха нельзя было попасть без специального пропуска, а у центрального входа — даже припарковать машину. В этот вечер здесь проходил праздник « Прекрасное далеко» для выпускников, которые прощались со школой. Организаторы подготовили весьма насыщенную и совсем не скучную программу для героев праздника.

Первыми порадовали выпускников DJ First и Зауральский симфонический оркестр. Под их музыку слегка опаздывающих выпускников радостно встречали две прекрасных феи очень высокого роста. Торжественное открытие прошло под звуки школьного вальса, в котором закружились десятки выпускников.

Первым поздравил выпускников гость из Москвы - первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Яцкин: «Сегодня знаменательный день не только для вас — выпускников 2022 года, но и для всей Курганской области! Регион разительно меняется, преображается благодаря современному подходу к решению задач. Области и всей России нужна новая созидательная сила, нужны вы — выпускники. И я хочу напутствовать вас самыми вдохновенными словами: «Жить, дерзать, трудиться, чтобы у вас получалось, жизненный выбор состоялся». Не надо оглядываться на то, что не получилось, не надо опускать руки. Только так все получится. России нужны новые, молодые, креативные ребята».

В заключении своего выступления Андрей Яцкин поблагодарил и поздравил с праздником родителей выпускников и педагогов. Продолжил поздравительную речь губернатор Курганской области Вадим Шумков: «Фестиваль выпускников теперь будет ежегодно. И каждый год он будет все круче и круче. А вам, как зачинателям традиций предоставляется почетное право приехать на следующий фестиваль и напутствовать новых выпускников. А я вам желаю любить Родину, беречь ее. И, конечно, всем вам удачи!»

Вадим Шумков вручил на сцене благодарности и памятные сувениры 14 ребятам, получившим 100 баллов при сдаче ЕГЭ. Половина стобалльников в этом году оказались прекрасными знатоками истории. Также среди предметов, которые отлично знают и любят дети, оказались русский язык, химия и обществознание.

Ярослав Пресняков, выпускник лицея №12, отличился особенно, он сумел набрать по 100 баллов как по истории, так и по обществознанию.

«У меня с самого начала был хороший уровень подготовки по ним, и я знал, что смогу сдать их на высокий балл. История мне просто нравилась, так как это отражение человеческих судеб. И, мне кажется, что она помогает человеку разобраться в себе. А обществознание — это общеприменимый предмет, особенно, в такой отрасли, как право».

Как выяснилось, это не случайно. Ярослав собрался поступать в Санкт-Петербург на юриста. Для этого ему осталось лишь подать документы. А самым ярким впечатлением от школьных лет у Ярослава осталась первая любовь, которая настигла его в шестом-седьмом классе.

А выпускница гимназии №47 Ксения Слыхова, хоть и сдала на 100 баллов предмет «Русский язык», отправится поступать в Санкт-Петербургскую Высшую школу экономики. Ее интересует направление «Экономика и бизнес». «Мои воспоминания о школе - самые лучшие. Я очень люблю свою гимназию, люблю одноклассников и учителей. Меня больше всего поражала заинтересованность учителей в твоем успехе, их увлеченность на уроках, поддержка и дружеская атмосфера. У нас существует много школьных традиций: «Веснянка», конкурсы учеников, «Елка директора». Все мероприятия, которые проводит гимназия, поднимали наш дух, сближали, делали всех одной большой семьей. А выбрала для сдачи русский язык, так как я много читала, это дало приобретенную грамотность. Школа уже дала правила, которые закрепляешь на практике. А при подготовке к сдаче я проштудировала много заданий», - поделилась счастливая будущая бизнес-леди.

В этот вечер для ребят исполняли известные хиты группы «Rebels» и челябинцы «Ролекс», танцевали коллективы школы танца «Paradox». Каждый мог сделать фото на память в специальной фотозоне, А на интерактивных площадках можно было заплетать косы, рисовать экспресс-портрет или дружеский шарж и даже петь в караоке. Интеллектуалы сражались в игре «Что? Где? Когда?». Также работал аквагрим, кастомизации одежды. Молодые люди и девушки с визгом катались на каруселях и делали необычные селфи в полёте.

Заключением праздника стал поход выпускников нескончаемой колонной на набережную Тобола, где для них было приготовлено умопомрачительное водное шоу флайбордистов из Екатеринбурга. Набережная, заполненная тысячами выпускников, после каждого трюка и пируэта взрывалась овациями. После окончания шоу над Тоболом прогремел праздничный салют, ознаменовавший прощание с любимой школой.

Василий Малухин. Фото автора.