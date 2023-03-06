В четверг в Кургане закроют важный перекресток. Как будут двигаться автобусы?

Курганцам объяснили, как пассажирский транспорт будет объезжать перекресток улиц Красина и Коли Мяготина, который в четверг закроют для ремонта. Медиахолдинг «Новый мир» получил ответ из городской администрации, куда наша редакция обратилась с соответствующим запросом.

Движение автобусов будет осуществляться следующим образом:

- маршруты №№ 19, 30, 31, 51, 55, 58, 64, 92, 94, 301, 308, 311, 353, 360, 361 – ул. Гоголя, Кирова, Станционная, пл. им. Слосмана и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

​- маршруты №№ 41, 72, 319, 339, 341, 359 – ул. Красина, Гоголя, Кирова, Станционная, пл. им. Слосмана и далее по маршрутам в направлении вокзала;

- те же номера автобусов в обратном направлении – пл. им. Слосмана, ул. Станционная, Кирова, Пушкина, Красина и далее по маршрутам;

​- маршруты №№ 63, 363 в направлении от вокзала – пл. им. Слосмана, ул. Станционная, Кирова, Пушкина, Красина и далее по маршрутам.

Взамен остановки «Памятник Коле Мяготину» по ул. Красина посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временно организованных остановках по ул. Кирова: в сторону вокзала – в районе дома №100, в обратном направлении – в районе дома №113.

Напомним, что проезд по перекрестку улиц Красина и Коли Мяготина будет закрыт с 9 по 15 марта включительно. Это необходимо, чтобы провести там замену канализационного коллектора, который пролегает под проезжей частью ул. К. Мяготина.

Администрация города надеется, что работы будут завершены ранее намеченного срока. Ведь именно так произошло на перекрестке улиц Ленина и Коли Мяготина, где замену канализации вел тот же подрядчик.

Николай Волков.

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