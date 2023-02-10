В четырех округах Курганской области стартовали избирательные кампании

В Варгашинском и Притобольном муниципальных округах назначены выборы депутатов представительных органов вновь образованных муниципальных образований. Соответствующие решения были приняты на заседаниях территориальных избирательных комиссий: Варгашинского муниципального округа – 7 февраля, Притобольного муниципального округа – сегодня, 10 февраля.

Решения о назначении выборов опубликованы в печатных средствах массовой информации сегодня, 10 февраля. В соответствии с законодательством с этой даты начинается старт избирательных кампаний.

В каждом из муниципальных округов предстоит избрать по 15 депутатов. Период выдвижения кандидатов продлится с 11 февраля по 7 марта. Голосование может пройти 23 апреля.

Ранее облизбирком сообщал, что выборы в местные думы также пройдут в Далматовском и Катайском округах . В Далматовском округе предстоит избрать 16 депутатов, в Катайском муниципальном округе – 15. Период выдвижения кандидатов продлится с 10 февраля по 6 марта, голосование назначено на 23 апреля.