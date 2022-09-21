В четырёх курганских домах завершили капремонт

Ремонт крыш и фасадов завершился в домах Кургана по адресам: Кирова, 115, Пушкина, 72, М. Горького, 4 и Сухэ-Батора, 15. Аналогичные работы выполнены и в доме № 31 на улице Фабричной в Шадринске. На капитальный ремонт израсходовано порядка 33 миллионов рублей. При этом собственниками данных жилых помещений было оплачено только 10 миллионов рублей. Для финансирования капитального ремонта общего имущества в полном объеме на возвратной основе использованы средства, полученные региональным оператором от собственников помещений других многоквартирных домов, включенных в региональную программу, сообщили в департаменте строительства.

На сайте регионального оператора fkr45.ru в разделе «Найти свой дом» размещен ежеквартальный отчет по каждому многоквартирному дому, включающий в себя: сведения о начисленных и уплаченных собственниками помещений взносах на капитальный ремонт, задолженности по их оплате, об уплаченных пени, в том числе в разрезе помещений; размер средств, направленных на капитальный ремонт общего имущества.

В настоящее время региональным оператором подготовлены технические задания и объявлены 59 аукционов для проведения капремонта в многоквартирных домах, суммарная начальная максимальная цена которых составляет 141 миллион рублей. На 26 аукционов на 45 миллионов рублей имеются заявки подрядных организаций.

Фото Николая Пушилина.

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