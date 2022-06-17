В Чумляке подростки изучают военную топографию

В военно-историческом лагере «Патриот» в Чумляке проходит вторая в этом году смена. Ее участниками стали 247 юнармейцев Курганской области.

В течение 10 дней ребята пройдут курс начальной военной подготовки, пограничного следопытства, радиационной, химической и биологической защиты, военной топографии, скалолазания. Обучение проводят курсанты Курганского пограничного института.

Как отметили в пресс-службе главы региона, комплекс продолжает преображаться и должен стать курганским «Сириусом», где создают современные условия для подготовки талантливых ребят по трём профилям – «Наука», «Спорт» и «Искусство».

«В этом году подарили Чумляку целый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Это не только футбольное поле, но и легкоатлетическая дорожка, площадки для стритбола, гандбола, волейбола, хоккейный корт, тренажеры. Оборудование установлено, остаются последние штрихи», - написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» губернатор вадим Шумков.

Команда Издательского Дома «Новый мир» сегодня, 17 июня, отправилась в лагерь, чтобы пообщаться сребята и узнать, как протекает отдых, всё ли нравится, всем ли довольны.

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