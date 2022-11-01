В Чумляке подвели итоги регионального смотра местных отделений Юнармии

В Чумляке завершился первый региональный смотр-конкурс местных отделений Юнармии.

Команды юнармейцев показали своё мастерство в смотре строя и песни, викторине, эстафете, стрельбе, атлетическом многоборье. Наставниками для молодых бойцов стали курсанты Курганского пограничного института ФСБ России.

31 октября во время торжественного построения на плацу озвучили итоги смотра-конкурса. Первое место занял Кетовский округ, на втором оказался город Курган, замкнул тройку лидеров Притобольный район. В финальном очном этапе смотра-конкурса по сумме всех достижений сильнейшими стали курганцы, за ними - представители Притобольного района, третье место у Шумихинского округа. Как сообщает Молодёжный портал Зауралья PROSPEKT45.RU, был ещё и заочный этап, по итогам года которого большее количество очков набрали кетовские ребята. Победители получили кубки, памятные подарки и дипломы.

- В пятый раз мы проводим областную профильную смену «Безопасный мир», в рамках которой и проходит смотр-конкурс. Школьники со всей области получают навыки безопасного поведения и действия в нестандартной ситуации, и мы видим, что проведение смен полезно для детей, они получают практические знания, которые точно могут пригодиться в жизни, - прокомментировала руководитель Регионального центра патриотического воспитания Светлана Пенькова, сославшись на инициативу губернатора Вадима Шумкова.

Начальник штаба Юнармии Курганской области Олег Томчаковский добавил:

- Весь год мы работали над тем, чтобы выстроить качественную систему подготовки этих детей, а сейчас подвести итог этой работы. Я думаю, нам удалось совместными усилиями на достойном уровне провести смотр-конкурс, заложив новую традицию таких ежегодных встреч.

Фото с сайта PROSPEKT45.RU.

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