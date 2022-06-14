В ЦПКиО города Кургана сырка будут жарить на большой сковороде

«День сырка-2022» в Кургане обещает быть интересным и вкусным. Гастрономический фестиваль состоится в сентябре в ЦПКиО.

Запланирована работа ярмарочных рядов, конкурсы, развлекательная программа, гастрономические мастер-классы, жарка сырка на большой сковороде.

Гастрономический фестиваль «День сырка» впервые прошел в 2019 году и сразу же занял третье место в финале всероссийского конкурса на получение национальной премии в области событийного туризма «RussianEventAwards 2019», а сам сырок попал на «Вкусную карту России», сообщили в пресс-службе администрации города. В 2020-ом из-за пандемии фестиваль не проводился. В прошлом году он прошёл в сентябре и снова имел успех - стал бронзовым призёром в номинации «Лучшее событие в сфере гастрономического туризма» всероссийского конкурса.

Фестиваль этого года, отметила глава города Елена Ситникова, должен пройти не менее ярко и увлекательно. Для этого необходимо отработать вопросы расширения ассортимента продукции, привлечь к участию в фестивале местных производителей, продумать концертно-развлекательную часть, сделать её интересной для всех возрастов и всех поколений.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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