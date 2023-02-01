В Далматове построят новый ФОК и отремонтируют музей

Площадка для строительства в городе физкультурно-оздоровительного комплекса уже подготовлена. Это будет первый в нашей области модульный ФОК. Спортзал оборудуют воротами для мини-футбола, стойками для волейбола и баскетбола. Здесь смогут одновременно заниматься до 50 человек. Также в комплексе будут смонтированы душевые, раздевалки, комната для хранения инвентаря, кабинеты тренера и врача.

«Земля выделена. Ставим деньги в облбюджете и монтируем конструкции, которые должно профинансировать Министерство спорта РФ», - написал Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

В текущем году капитальный ремонт предстоит сделать в краеведческом музее города. Здание постройки 1913 года - памятник архитектуры регионального значения. На работы планируется направить более 22 млн. рублей по нацпроекту «Культура».

Особый экспонат музея - крестьянская изба времён пугачёвского восстания. Она срублена из пяти стволов деревьев, расщепленных пополам, а её интерьер наглядно отображает быт крестьян тех лет.

Во дворе музея - сельскохозяйственная техника прежних времён. В ходе осмотра глава региона предложил расширить эту экспозицию. Дополнительно Вадим Шумков поручил приобрести в музей новое выставочное оборудование и сделать виртуальную экспозицию, которая бы в 3D формате знакомила посетителей с историей Далматовского округа.

Также глава региона проконтролировал качество ремонта далматовской школы искусств, где обновили кровлю, заменили окна и двери, отремонтировали входную группу, заменили систему отопления и электропроводку. Планами по ремонту других образовательных учреждений города он поделился в своём телеграм-канале:

«…Школа № 3, год назад сделали коробочный ремонт корпуса. В 2022 году построили стадион рядом. А в средней школе № 2 полный капитальный ремонт внутри. По обеим школам ремонт будет продолжен в 2024/25 годах. Сейчас идёт уточнение проектной документации».

В ходе рабочей поездки губернатора в Далматовский округ прошло выездное заседание президиума областного правительства, где были поставлены задачи по модернизации объектов сферы здравоохранения. В частности это касается сёл Крутиха и Красноисетское, ремонта первого этажа стационара областной больницы.

Обсудили и вопросы по внедрению инвестпроектов. В частности, возможностей по расширению производства на заводе "Старт". Сейчас предприятие загружено выполнением оборонзаказа, однако и выпуск гражданской продукции здесь также планируется развивать.

Кроме того в округе завершается строительство двух новых молочных ферм. Для них с поддержкой департамента АПК планируют приобрести 150 голов КРС.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.