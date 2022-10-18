В Далматове завершилось обустройство экопарка «Березовая роща»

Обустройство экопарка «Березовая роща» завершили в городе Далматово.

Лесной массив из берёз, находящийся рядом с лыжной базой, ждал открытия для проведения соревнований по биатлону и лыжному спорту. Для этой цели в парке были заложены лыжероллерные трассы. Реализовать проект получилось благодаря победе в конкурсе «Малые города и исторические поселения» от Минстроя РФ.

Функционал масштабного объекта рассчитан не только на зимний сезон, но и на все времена года. Летом трассы используются для езды на велосипедах или самокатах, подходят и для бегового спорта. На полянах установлены уличные тренажёры. Парк поделен на несколько небольших территорий: звуковой куб, стол сказок, воркаут, детские и многофункциональные спортивные площадки, зоны тихого отдыха. «Берёзовая роща» становится местом сосредоточения молодёжи.

В следующем году в городе Далматово начнётся реализация проекта «История двух площадей», который стал победителем Всероссийского конкурса в 2022 году. Он подразумевает благоустройство Привокзальной и Успенской площадей, а также соединяющей их улицы Попова.

«К концу этого года доработаем два объекта - победители конкурса «Малые города и исторические поселения» — в Куртамыше и Шадринске. Это городские парки, которые будут также иметь всесезонное использование и сделают жизнь людей в этих населённых пунктах комфортнее и интереснее», – рассказала о проектах директор Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Ирина Саблукова.

Фото с официальной страницы Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.