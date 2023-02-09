В Далматовском и Катайском муниципальных округах назначены выборы депутатов

Территориальные избирательные комиссии Далматовского и Катайского муниципального округов приняли решения о назначении выборов депутатов представительных органов вновь образованных муниципальных образований. Заседание ТИК Далматовского муниципального округа состоялось 6 февраля, Катайского муниципального округа – 7 февраля.

В соответствии с законодательством решения о назначении выборов были опубликованы в печатных средствах массовой информации. Опубликование состоялось сегодня, 9 февраля. С даты опубликования решения о назначении выборов начинается соответствующая избирательная кампания.

Как сообщили в облизбиркоме, в Далматовском муниципальном округе предстоит избрать 16 депутатов, в Катайском муниципальном округе – 15. Период выдвижения кандидатов продлится с 10 февраля по 6 марта. Голосование назначено на 23 апреля.