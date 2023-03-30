В Далматовском округе на ремонт дорог потратят 830 млн рублей

В Далматовском округе за два года приведут в порядок 43 км региональных и межмуниципальных дорог, а также часть внутримуниципальных дорог. На модернизацию дорожной сети округа направят более 830 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы региона.

По данным департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, в текущем году в округе завершат ремонт региональной трассы Шадринск – Миасское (в границах округа 1,8 км), а затем приступят к трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» –

Падерино – граница Свердловской области». Это более 41 км. Эти трассы обеспечивают транзитные маршруты в соседние регионы.

Кроме того, на отремонтированной в прошлом году дороге «Далматово – Уксянское» приведут к нормативу 2 моста – через реку Исеть (на втором километре) и через реку Теча (на четвертом километре). Объекты вошли в план работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В городе Далматово в 2023 году запланирован ремонт участка улицы Попова, которая расположена в самом центре города и ведет к знаменитому Успенскому мужскому монастырю, а также к Дому детского творчества и железнодорожному вокзалу.

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