В Далматовском округе охотники спасают косуль от оттепели, снегопадов и метелей

Образовавшаяся ледяная корка на снегу всерьёз обеспокоила представителей охотничьих хозяйств. Как известно, наст становится большой проблемой для копытных животных, особенно для тонконогих хрупких сибирских косулей.

«Егеря охотничьих хозяйств сразу же выехали на угодья, чтобы оценить сложившуюся обстановку и принять соответствующие меры. К счастью, она оказалась не настолько критичной, как ожидалось. Более плотная ледяная корка образовалась на кромках лесов и в полях. В самом лесу она либо отсутствовала совсем, либо была очень тонкой, поэтому серьёзного вреда косулям причинить не могла. К тому же осадки в виде дождя прошли с разной интенсивностью. В иных местах они вовсе были незначительные», - рассказал председатель Далматовского районного общества охотников и рыболовов Юрий Обоскалов.

Вскоре выпал снег, а под ним наст постепенно размягчается, объяснил Юрий Владимирович. После снегопадов ни в лесу, ни на полях толщина снежного покрова пока остаётся не критичной. Так что животные могут добывать себе пропитание без особых затруднений. По его словам, травостой минувшим летом и осенью был хороший, копытные животные смогли в полной мере подготовиться к зиме, накопить необходимый жировой запас. Вдобавок к этому в охотхозяйствах в ожидании зимы и холодов завезли и разложили сено на подкормочных площадках. Его заготовили более 4 тысяч рулонов из однолетних и многолетних трав, 1800 рулонов накрутили из необмолоченной зерносмеси овса, вики, пшеницы и гороха, есть подкормка из люцерны и эспарцета.

В полной готовности стоит техника, чтобы при необходимости пробивать дороги и тропы к подкормочным площадкам и кормовым полям.

С 15 января по 28 февраля в охотничьих хозяйствах Курганской области проводят зимний маршрутный учёт животных, по результатам которого станет ясно, сколько зверя обитает в наших краях.

По информации «Далматовского вестника».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.