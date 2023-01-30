В Далматовском округе построят два новых фельдшерско-акушерских пункта

Модульные здания фельдшерско -акушерских пунктов установят в селах Крутиха и Красноисетское Далматовского муниципального округа. Как утверждают в областном департаменте здравоохранения, работы по монтажу модульных зданий планируется завершить до конца февраля.

«В настоящее время на объектах выполнено устройство наружных сетей и произведен монтаж фундамента. В селе Красноисетское уже смонтировано ограждение территории», - сообщил руководитель Далматовской центральной районной больницы Евгений Коровин.

В депздраве отметили, что за последние три года в Далматовском муниципальном округе капитально отремонтировали рентгенологическое и терапевтическое отделение. Модульные здания ФАПов появились в селах Широково и Ясная Поляна, а также здание врачебной амбулатории в селе Кривское.

По программе «Земский фельдшер» в 2022 году в муниципальный округ пришли работать два медицинских работника: фельдшер скорой медицинской помощи и заведующий Затеченским фельдшерско-акушерским пунктом.

Напомним, что в муниципалитетах Курганской области продолжается масштабная модернизация первичного звена здравоохранения, которую инициировал в 2019 году губернатор Вадим Шумков.