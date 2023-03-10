В Далматовском округе установили модульный фельдшерско-акушерский пункт

В селе Красноисетское Далматовского муниципального округа Курганской области подрядчик завершил монтаж модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Кроме того работники подрядной организации выполнили благоустройство прилегающей территории.

До конца марта планируется приступить к подготовке документов для лицензирования медицинского учреждения в качестве сельского ФАПа.

«Только за последние три года в Далматовском муниципальном округе капитально отремонтировали рентгенологическое и терапевтическое отделение, приобретены и смонтированы модульные здания ФАПов в селах Широково и Ясная Поляна и здание врачебной амбулатории в селе Кривское», - перечислил руководитель Далматовской центральной районной больницы Евгений Коровин.

По программе «Земский фельдшер» в 2022 году больница пополнилась 2 специалистами: фельдшером скорой медицинской помощи и заведующим ФАПом — фельдшером в селе Затеченском.

В департаменте здравоохранения утверждают, что установка модульного фельдшерско-акушерского пункта стала возможной благодаря поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, а также программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

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