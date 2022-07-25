В Далматовском районе Курганской области строят животноводческую ферму

В селе Лебяжье Далматовского района строится новая животноводческая ферма. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков: «В Далматовском районе, начали строительство новой фермы под содержание молочного КРС. Это уже второй проект на этой же площадке. Мы также поддержим его финансово».

Реализацию данного проекта с представителем инвестора – ООО «КХ «Барабинское» в ходе рабочей поездки в Шадринск 22 июля обсудил директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Кощеев.

В планах проекта: строительство двух корпусов на 150 голов каждый, родильного отделения и монтаж оборудования для роботизированного доения. Оно российского производства.

На объекте пока возведен каркас из металлоконструкций. В ближайшее время строители могут установить сэндвич-панели, цокольные панели и закрыть крышу, залить пол.

«Барабинское» - одно из самых крепких и крупных хозяйств региона. На сегодняшний день в нем содержится более 1870 голов скота, в том числе 600 молочных коров. Реализация очередного инвестпроекта позволит довести дойное стадо до 1000 голов, а значит – вырастут объемы производства продукции животноводства, будут созданы дополнительные рабочие места», - отметил Павел Кощеев.

ООО «КХ «Барабинское» вложит в строительство фермы 160 млн рублей. Это даст селу 10 новых рабочих мест. Проект реализуется при поддержке правительства региона. Сельхозпредприятие может рассчитывать на возмещение до 70% затрат на приобретение оборудования.

Первая роботизированная ферма в КХ «Барабинское» начала работать в 2021 году. Это позволило хозяйству при минимальном участии человека получать молоко высшего качества. Роботизация процесса положительно сказывается не только на величине надоев и качестве молока, но и на здоровье животного. Справиться с затратами, а это более 110 млн рублей, хозяйству помогла программа поддержки, разработанная правительством Курганской области по личному поручению губернатора Вадима Михайловича Шумкова в 2020 году. 50% стоимости оборудования, а это 30 млн рублей, хозяйству компенсировал областной бюджет. Более того, хозяину фермы смогли вернуть 65% затрат на покупку племенного скота.

По информации департамента АПК Курганской области.

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