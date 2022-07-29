В Далматовском районе проверили готовность объектов туристской индустрии

Директор Департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев и генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Анна Агафонова побывали в рабочей поездке в Далматово. Во время визита гости посетили объекты, возводимые для привлечения туристов и обеспечения комфортной жизни граждан.

Ковалев и Агафонова проконтролировали строительство торгового павильона на смотровой площадке. Обустройством данного торгового объекта занимается ООО «Промыслы Далматовского монастыря». Здесь планируется кормить туристов продавать им сувенирную продукцию. Однако к 6 августа они обязаны завершить работы и открыть торговое заведение к памятной дате - обретение мощей преподобного Далмата, которую могут провести 6 августа. Так же свои двери в этот день откроет кафе индивидуального предпринимателя Робенок А.А., расположенное на детской площадке по улице Попова.

У местной гостиницы наконец-то появился новый собственник. Он планирует реконструировать здание под современные стандарты. Предполагается, что гостинице откроют 10 номеров повышенной комфортности и 20 эконом класса, плюс кафе на первом этаже. Пока здесь отремонтирована крыша, завершены работы по ремонту отмостки здания, ведется замена окон, обустройство входной группы и подготовительные работы по ремонту фасада. Однако индивидуальный предприниматель решил воспользоваться микрозаймом под 0,1% для проведения ремонтных работ и приобретения оборудования для кафе.

В парке «Березовая роща» могут открыть кафе и даже установить пункт проката спортивного инвентаря Но до сих пор нет подходящего инвестора, который мог бы вложиться в данный проект. В администрации говорят, что работы по привлечению инвесторов все же идут.

В ходе визита гости смогли посетить Далматовский Свято-Успенский мужской монастырь, рынок, и места нестационарной торговли.

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