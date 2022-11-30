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В Далматовской больнице продолжается капремонт рентгенологического отделения

В помещении рентгенологии ведутся работы по замене пола и оштукатуриванию стен.

30 ноября, 2022 - 14:38

В Далматовской центральной районной больнице продолжается капитальный ремонт рентгенологического отделения. Стоимость работ и материалов составит 6 млн рублей.

«К этому моменту в первой половине отделения уже выполнены работы по устройству стяжки и напольному покрытию из плитки, штукатурные малярные и плиточные работы, смонтированы перегородки, выполнен монтаж подвесного потолка.

Во второй половине отделения проведены демонтажные работы, выполнена стяжка. Начаты работы по устройству напольного покрытия и штукатурные работы. Также в отделении заменены инженерные сети», - сообщили в областном департаменте здравоохранения.

По словам руководителя Далматовской ЦРБ Евгения Коровина,  в текущем году установлено модульное здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Ясная Поляна. В ФАП завезли медицинское оборудование.  приобретено медицинское оборудование для оснащения ФАПа. Также больница пополнилась 8 автомобилями

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения проводится в учреждениях здравоохранения Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова.

 

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30 ноября, 2022 - 14:38

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