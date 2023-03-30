В Далматовской ЦРБ отремонтировали рентгеновский кабинет и обновили оборудование

В Далматовской центральной районной больнице завершился ремонт рентгеновского кабинета.

Стены помещения обшили панелями ПВХ. Для обеспечения безопасной работы персонала от ионизирующего излучения восстановили слой баритовой штукатурки на стенах. Заменили электропроводку и осветительные приборы. Установили новый цифровой рентгеновский аппарат «АРЦ-ОКО», который осуществляет цифровую рентгенографию с визуализацией изображения на мониторе, запись результатов на электронные носители и хранение результатов в электронном архиве, сообщили в редакции газеты «Далматовский вестник». Цифровой аппарат приобрели в рамках регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры» в 2019 году.

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