В День эколога юные туристы очистили берег Голубых озер города Кургана

Во всемирный день окружающей среды воспитанники учреждения дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» Кургана совместили приятное с полезным — убрали мусор на береговой линии Голубых озер и совершили экосплав «Чистый берег» на катамаранах.

«Станция» - одно из семи учреждений дополнительного образования областного центра. Главными направлениями деятельности являются спортивное ориентирование, туризм и краеведение.

«Так как туризм одно из главных наших направлений, что даже отражено в названии, то все наши ребята знают, что оставлять после себя чистое место — это главная заповедь туриста. Поэтому мы решили совместить полезное с приятным. Как раз сегодня проходили областные отборочные соревнования по спортивному ориентированию, где все ребята принимали участие и практически сразу по окончанию этих соревнований все ребята пришли на эту акцию, чтобы помочь городу стать более красивым, чистым и опрятным», - рассказал руководитель «Станции детского и юношеского туризма и экскурсий» города Кургана Юрий Шамсутдинов.

После уборки мусора на Центральном пляже ребята сплавали на соседний берег, чтобы и там очистить берег. На другом берегу их ожидал сюрприз — они раскопали скрытую мусорную яму. Среди «ценных» находок оказался даже обод от колеса велосипеда. Правда, сам велосипед найти не удалось.

«Мы складируем мусор в мешки и отвозим в централизованный бункер для дальнейшей утилизации службами города Кургана. Наша спортивная база находится на самой окраине города Кургана, мы постоянно убираем близлежащие территории, потому что это наш полигон для занятия спортом, бегать в замусоренной местности не совсем приятно и эстетично, поэтому ребята периодически убирают все близлежащие районы», - добавил руководитель «Станции».

Участниками мероприятия, прошедшего в рамках акции «Марафон зеленых дел», стали 50 воспитанников «Станции» в возрасте от 8 до 17 лет.

«Сегодня мы всей «Станцией» принимаем в экологической акции в День эколога. Сегодня мы уже собрали много мусора, сейчас будем сплавляться на катамаранах. Мы стараемся на благо города, здесь будут отдыхать люди, причем, не мало. Поэтому, мы делаем полезное дело для всего города. Мы очищаем природу от мусора», - считает Ярослав Чувашов, воспитанник «Станции детского и юношеского туризма и экскурсий» с 2015 года, кандидат в мастера спорта.

По окончанию акции ребята поделились своей гордостью за то, что приняли участие в акции и помогли сделать город чище.

Василий Малухин.

Фото автора.

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