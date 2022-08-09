В День физкультурника в курганском парке Молодежный откроют новую спортивную площадку

Традиционно во вторую субботу августа вся Россия празднует День физкультурника – профессиональный праздник работников физической культуры и спорта и всех любителей активного образа жизни. В 2022 году День физкультурника отмечается 13 августа.

В этот день по всей стране проходят Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». Такие состязания проходят одновременно в 78 регионах России. В состязаниях в Кургане в турнире участвуют более 20 команд из Курганской области и гостей города. Матчи пройдут на площадке парка Молодежный, регистрация с 9.00, церемония открытия в 10.45.

Торжественное празднование Всероссийского дня физкультурника пройдет в спортивном комплексе имени В.Ф. Горбенко 13 августа, начало в 11.00. На церемонии будут награждены работники физической культуры и спорта, спортсмены Курганской области, а также люди, неравнодушные к спорту и внесшие значительный вклад в его развитие. По традиции в этот день также почетно чествуют ветеранов спорта. После торжественной церемонии начнется турнир по пляжному волейболу, в рамках которого планируется празднично открыть новую площадку в парке Молодежный.

Также всех любителей спорта в преддверие праздника пройдут мероприятия регионального проекта «СпортЛето»: праздничная Zumba в ЦПКиО от «Воробьевых гор» 11 августа, тренировки по боксу и спортивному ориентированию 12 августа и многое другое.

Празднование Дня физкультурника может пройти во всех муниципальных районах, муниципальных и городских округах Курганской области. Для населения городов и районов пройдут церемонии чествования работников физической культуры и спорта, различные спортивные состязания и турниры, информационные акции и флэшмобы, прием нормативов комплекса ГТО и вручение знаков отличия ГТО. Подробнее афиши мероприятий вы можете узнать в официальных группах администраций муниципалитетов и в плане ниже.

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