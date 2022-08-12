В День географа в Кургане представят уникальную выставку

На мероприятии, которое проводится Курганским областным отделением (Зауральским) Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», состоится открытие фотовыставки «Самая красивая страна». На ней будут представлены 36 работ фотохудожников со всей страны, рассказывающие о красоте природы России. «Самая красивая страна» - это масштабный фотоконкурс Русского географического общества. Ежегодно жюри выбирает лучшие кадры в номинациях «Пейзаж», «Дикие животные», «Подводный мир», «Россия в лицах», «Культурное наследие» и других.

На мероприятии будет представлена и уникальная выставка «Книжная полка географа». Курганское областное отделение Русского географического общества получило посылку с замечательным подарком от Исполнительной дирекции РГО. Это 19 изданий об истории географических открытий, знаменитых российских путешественниках и экспедициях в затерянные уголки нашей планеты.

Подборка включает в себя материалы экспедиции 1886 года на Хан-Тенгри и мемуары П.П. Семёнова-Тян-Шанского, собрание рисунков Н.Н. Миклухо-Маклая и экспедиционные зарисовки выдающегося русского топографа, геодезиста и картографа Константина Шарнгорста.

Это ценнейшие издания, многие из них под знаком «Золотой фонд РГО» - это уникальное фондовое собрание Русского географического общества формировалось с момента его учреждения в 1845 году раньше. Раньше подобные материалы были доступны только для исследователей, хранились в архивах или были представлены на выставках. Так, мемуары П.П. Семёнова-Тян-Шанского в полном объеме публикуются впервые. Большую ценность представляют и альбомы с зарисовками, набросками и документами, созданными великими путешественниками в экспедициях.

Познакомиться со всеми этими изданиями можно будет на выставке в Маяковке. Затем «Книжная полка географа» будет представлена в библиотеке-музее ЖЗЛ, где с редчайшими изданиями смогут ознакомиться все желающие.

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