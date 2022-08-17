В День города Курган станет одной большой праздничной площадкой

Помимо главной сцены Дня города, которая расположится на Троицкой площади, концертные площадки будут действовать и в других частях Кургана. Об этом на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднованию, сообщила глава города Кургана Елена Ситникова.

- Концертные площадки будут в Центральном парке культуры и отдыха, в Городском саду, в Детском парке, на набережной реки Тобол, у культурных центров «Современник» в Заозерном жилом массиве и «Спутник» в районе Рябково. В районе Энергетики будет действовать сразу две сцены – у Культурного центра «Курган» и культурно-исторического комплекса «Царёво городище». Также празднование Дня города пройдет в микрорайоне Черемухово, в Гагаринском, Библиотечном, Шахматном, Чеховском, Яблоневом, Молодежном скверах и на других площадках, - перечислила Елена Ситникова.

Своими выступлениями публику порадуют воспитанники музыкальных школ и школ искусств Кургана. Также зрителям представится возможность принять участие в спортивных состязаниях.

- Приглашаем всех курганцев и гостей города посетить наши праздничные площадки и окунуться в атмосферу Дня города! – призвала Елена Ситникова.

Николай Волков.

Фото пресс-службы Администрации г. Кургана и из архива «Нового мира».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.