В День города Кургана полиция будет лояльно относиться к подвыпившим

Продажа алкоголя в День города Кургана будет запрещена. Об этом «Новому миру» сообщила глава муниципального образования Елена Ситникова.

- Употреблять некрепкие алкогольные напитки будет разрешено только в стационарных точках питания. При этом вынос с их территории горячительных напитков будет запрещен, - уточнила собеседник нашего издания.

Напомним, что подобные правила продажи алкоголя в День города и День Победы действуют в Кургане уже много лет. Публика относится к ним по-разному. Одни считают, что организаторы мероприятий ущемляют их права, поскольку «на сухую» якобы не удается полностью погрузиться в атмосферу праздника. Но большинство поддерживает решение властей, отмечая, что народные гуляния без пьяных ватаг стали значительно безопасней, и вспоминая, как Центральная площадь к вечеру прежде превращалась в усеянное бутылками поле, по которому было страшно ходить, чтобы не порезать себе разбитым стеклом ноги.

Что же касается персон, которые все-таки напьются, этот вопрос, по словам главы города, отработан с правоохранительными органами.

- К людям, которые будут находиться в слегка «веселом» настроении, стражи порядка будут относиться лояльно, - указала Елена Ситниткова.

Однако, добавим уже от себя, перебирать с алкоголем, конечно, не стоит. Организаторы праздника и артисты подготовили насыщенную и интереснейшую концертную программу, которую лучше всего будет воспринимать в ясном сознании.

Николай Волков.