В День города Кургана вручили гранты губернатора Курганской области

В День города Кургана в областной филармонии наградили жителей региона и учреждений, победивших в конкурсах на гранты губернатора Курганской области.

«Я горжусь вами, земляки. Вы реально лучшие! Благодаря тому, что в команде Курганской области есть такие люди - не просто настоящие профессионалы, а болеющие за свое дело, свой город, свою малую родину, вкладывающие душу в своё дело, нам с вами удалось сделать за три года больше, чем за последние три десятилетия. Вы - молодцы!!! Во время таких встреч я ощущаю вашу уверенность, что мы и дальше продолжим двигаться такими же темпами, потому что вы не просто хотите, чтобы Курганская область менялась. Вы сами каждый день своим трудом, своими руками делаете для этого все, что от вас зависит, и даже больше. А с такой командой - любое дело по плечу. Вы - лучшие!» - написал глава региона Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

Чествовали лучших врачей, фельдшеров, медсестёр, водителей скорой, педагогов и преподавателей, социальных работников, тренеров и спортсменов, сотрудников учреждений культуры, ИТ-специалистов, слесаря и даже уборщика территорий жилых домов, лучшую трудовую династию и лучшие образовательные учреждения и больницы, спортивные федерации, лучший Дом культуры и библиотеку.

Вместе с губернатором победителей с заслуженными наградами смогли поздравить заместители губернатора Курганской области Оксана Куташи, Лариса Кокорина, Владимир Архипов, Константин Малышев и другие высокопоставленные чиновники.

В индивидуальных номинациях размер грантов составил до 100 тысяч рублей.

Для коллективов и учреждений - от 300 до 600 тысяч рублей.

Гранатовые конкурсы прошли в конце прошлого года по инициативе губернатора впервые такие. В этом году число номинаций было увеличено. В День города подвели итоги далеко не всех конкурсов. В этом году впервые за все существование региона объявлены грантовые конкурсы в сферах промышленности, транспорта, общественного питания и торговли, лесного хозяйства. Предусмотрены гранты и в других сферах.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.