В День города на улицах Кургана будет работать 30 праздничных площадок

По этому поводу в городской администрации прошло совещание оргкомитета, который провела мэр Елена Ситникова. Ей рассказали о том, что городской департамент архитектуры подготовил два варианта брендбука. Концепция оформления праздника и логотип будут представлены горожанам в ближайшие дни.

Со слов заведующей городского отдела культуры Татьяны Абросимовой, в День города курганцев и гостей Кургана ожидает насыщенная интересная программа. Запланированы творческие, культурные, образовательные, массовые мероприятия для людей разных возрастов и профессий. В проект афиши включено более 30-ти праздничных площадок. Они будут работать не только в центре, но и в отдаленных микрорайонах. В связи с ремонтом центральной части города главной праздничной площадкой может стать Троицкая площадь. В течение всего дня здесь будет организована праздничная программа. Финалом праздника станет красочный салют.

Фейерверк в этот день прогремит над Заозерным микрорайоном. Здесь традиционно будет работать площадка у «Современника». Интересными также обещают стать площадки в Городском саду & ЦПКиО.

Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли готовит праздничную ярмарку. Перед праздником, уверяют организаторы, собираются убрать улиц и даже приукрасить город.

Однако Елена Ситникова еще раз подчеркнула, что необходимо сделать всё возможное, чтобы любимый горожанами праздник прошел ярко и красочно и запомнился жителям города и гостям.

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