В День города в Кургане определят самого сильного человека

На День города в Кургане запланирована насыщенная спортивная программа. Ее детали в беседе с «Новым миром» раскрыла глава муниципалитета Елена Ситникова.

- На Троицкой площади, где расположится главная сцена праздника, в 12 часов стартует открытый турнир по кёрлингу. Там же, но уже в 13 часов начнется турнир по силовому экстриму на призы главы города Кургана. Он носит название «Самый сильный человек», в нем примут участие спортсмены из пяти регионов – Курганской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края и Республики Алтай. Уверена, соревнование станет очень зрелищным и по традиции привлечет большое внимание публики, - заявила Елена Ситникова.

В бильярдном клубе «Золотой шар» (ул. Советская, 128) с 10 до 13 часов пройдет Городской турнир по русскому бильярду.

В двух филиалах Детско-юношеской спортивной школы №3 (ул. Невежина, 7 и проспект Конституции, 54-а) детские команды разных годов рождения проведут открытый турнир, посвященный Дню города. В спорткомплексе по ул. Автозаводская, 1-г состоится тоже детский турнир, но уже по мини-футболу.

- На поле возле средней общеобразовательной школы №7 (3 микрорайон Заозёрного) с 10 до 16 часов пройдет турнир по мини-футболу среди национальных команд народов, проживающих на территории Зауралья, - сообщила Елена Ситникова.

В Центральном парке культуры и отдыха состоятся соревнования по пляжному волейболу, корнхолу, шаффлборду, джакколо. Свои турниры также проведут баскетбольные снайперы, пляжные самбисты и представители тайского бокса.

Николай Волков.

Фото из архива Николая Пушилина.