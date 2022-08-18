В День города в Кургане запретят продажу алкоголя

В день празднования 343-й годовщины со дня основания города Кургана, 20 августа с 8:00 часов до 23:00 часов на территории областного центра запретят продажу алкогольной продукции.

Запрет введён постановлением администрации города Кургана. В соответствии с документом не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе, пива; продажа алкогольной продукции на вынос в предприятиях общественного питания; продажа алкогольной продукции при организации праздничных площадок на территории города Кургана, сообщили в пресс-службе администрации города. Исключение составит розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Контроль за исполнением данного постановления возложен на Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана. Управлению Министерства внутренних дел России по городу Кургану рекомендовано обеспечить соблюдение общественного порядка в местах торгового обслуживания и проведения праздничных мероприятий.