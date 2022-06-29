В День Ивана Купалы курганцы опустят на воду венки и споют хором с группой «Калина фолк»

Народный праздник Ивана Купалы отметят в Кургане 7 июля.

С 14:00 часов на пляже Бабьи пески можно будет поучаствовать в интерактивной программе и получить призы. Здесь же организуют обряд пускания на воду венков, искусно сплетённых из зауральских целебных трав.

Концертная программа на центральной сцене ЦПКиО начнётся в 17:00 часов. Гости и жители города познакомятся с особенностями праздника, узнают купальские обряды и традиции. Выступит творческая делегация Половинского района, народный коллектив вокальный ансамбль «Любава». Курганский областной Дом народного творчества организует выставку-ярмарку зауральских мастеров народных художественных ремёсел и декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, а также чаепитие из самоваров на углях.

Как рассказали в Курганском областном Доме народного творчества, в 19:00 часов на сцене ЦПКиО с новой концертной программой выступит финалист Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей - популярная группа из Москвы «Калина фолк», которую любят и слушают во всех уголках России и во всем мире. В нашем городе коллектив выступал на празднике «Русское поле» в 2019 году.

Фото из группы vk.com/kalina_folk.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.