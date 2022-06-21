За состояние внутридомовых сетей ответственность несут управляющие компании.
Все новости
21 июня, 2022 - 09:00
21 июня, 2022 - 08:30
В программе также тематические часы и спектакли.
20 июня, 2022 - 17:30
Отработали 25 лет
20 июня, 2022 - 16:30
По улице Максима Горького будут полностью менять тепловые сети
20 июня, 2022 - 15:30
20 июня, 2022 - 15:00
Военно-патриотическая смена
20 июня, 2022 - 14:30
С профессиональным праздником поздравила глава Кургана
20 июня, 2022 - 14:00
20 июня, 2022 - 13:30
Главное – позаботиться, чтобы досуг был интересным
20 июня, 2022 - 13:00
Причина — грунтовые воды, которые ускоряют ржавение труб
20 июня, 2022 - 12:30
Реконструкция объекта культурного наследия проведена по инициативе губернатора
20 июня, 2022 - 12:00
Это промежуточные итоги реализации положений народной программы
20 июня, 2022 - 11:30
Если развитие санатория пойдёт такими же темпами,он станет гордостью региона
20 июня, 2022 - 10:30
Рекомендации Роспотребнадзора.
20 июня, 2022 - 10:00
В качестве участников.
20 июня, 2022 - 09:30
И душевно проводят время.
20 июня, 2022 - 09:00
20 июня, 2022 - 08:30
Весной в городе появились свежие липы, клёны, ели.
19 июня, 2022 - 11:30
О докторе Илизарове.
19 июня, 2022 - 10:30
И как она стала доктором Зиной.