В День памяти и скорби для курганцев организуют патриотические игры и экскурсии

22 июня - памятная дата для нашей страны. Ежегодно накануне этой важной даты и непосредственно в День памяти и скорби в Кургане проходят памятные мероприятия, сообщили в пресс-службе администрации города.

Центральная детская библиотека им. Н. Островского проводит традиционную акцию «Поэты 41-го, поэты о 41-м». В этом году она состоится 22 июня в 14:00 у Вечного огня. Участником акции в текущем году станет Государственный архив социально-политической истории Курганской области, который представит выставку архивных фотографий и документов «Они сражались за Родину». Вниманию гостей будут представлены фотографии зауральцев-участников войны, копии наградных документов, фронтовых писем. Сопровождающие выставку архивисты расскажут о представленных экспонатах и о деятельности центра «Сохраняем историю».

В библиотеке им. Л. Куликова 21 июня в 14:00 состоится концерт – спектакль по рассказу писателя Евгения Воробьева «Сентиментальный вальс».

Литературную эстафету «Строки о 22 июня…» проведут 21 июня в библиотеке «Диалог» в 9:40, 10:30.

22 июня в 13.00 около Центральной городской библиотеки им.В.Маяковского пройдет уличная акция для горожан.

Библиотека им. Л. Толстого в течение двух дней – 21 и 22 июня - организует час памяти «Есть у войны печальный день начальный». Начало мероприятия в 10:00.

Библиотека им. Н. Карамзина 22 июня в 11:00 приглашает всех желающих на военно-патриотическую игру «Эхо войны в сердце тревожит».

Библиотека им. В. Шукшина подготовила две экскурсии. Одна из них под названием «Чтобы помнили» запланирована в 11.00 часов 21 июня. Вторая пройдет 22 июня в 10:00, 11:00, 12:00 часов.