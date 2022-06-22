В День памяти и скорби зауральцы возложили цветы к мемориалам Победы

22 июня 1941 года началась самая страшная война в истории человечества. В нашей стране она в той или иной степени коснулась каждой семьи. Миллионы россиян погибли в этой кровопролитной войне, борясь с немецко-фашистскими захватчиками, миллионы ковали Победу в тылу.

Десятки тысяч зауральцев ушли на фронт, очень многие из них не вернулись. Сотни удостоились звания Героев Советского Союза и стали кавалерами доблести.

В этот день вся страна скорбит о павших на полях сражений и вспоминает самоотверженность тружеников тыла.

Сегодня днём в областном центре состоялось торжественное возложение цветов к мемориалам Победы — Стелле «Зауральцам — Героям Советского Союза», Вечному огню Мемориала Славы, памятникам генералу-полковнику Михаилу Степановичу Шумилову и кавалеру пяти медалей «За отвагу» Максиму Николаевичу Захарову.

В мероприятии приняли участие члены правительства Курганской области, городской администрации, депутаты областной и городской Дум, представители военкомата, прокуратуры и все неравнодушные жители.

«Конечно, в каждой семье есть те, о ком сегодня мы вспоминаем: свои герои, близкие люди, и это, действительно, подвиг – отдать жизнь за свободу своей Родины. К сожалению, история иногда повторяется. Сегодня наши вооружённые силы, наши ребята выполняют свой долг в ходе специальной военной операции на Украине, и мы точно так же будем помнить тех, кто отдал свою жизнь за Родину в наши дни», - отметила заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина.

По всей Курганской области сегодня проходят памятные мероприятия.

«Каждый год 22 июня мы проводим День памяти и скорби. Воины, труженики тыла отдавали самоотверженно свои жизни, чтобы сегодня над нами было мирное небо. По этому для нас по-прежнему главным остаётся лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» и мы его передаем из поколения в поколение», - поделился заместитель председателя Курганской областной Думы Владимир Сажин.

Глава города Кургана Елена Ситникова отметила, что сегодня особенная дата. «Ровно 81 год назад случилась страшная трагедия в истории нашей страны. Эта дата не безразлична каждой семье. К сожалению, в нашей стране трагедия коснулась каждой семьи. У меня оба деда воевали, прошли всю войну. И я очень трепетно отношусь к Дню Победы и к Дню памяти и скорби. Считаю, что все мы должны помнить эти события. Это наша историческая память, и мы должны передавать её нашим будущим поколениям», - сказала Елена Вячеславовна.

Василий Малухин. Фото автора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.