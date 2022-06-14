В День России курганцы смогут выковать себе подкову на счастье

Гостей Фестиваля славянской и казачьей культуры «Русское поле», который пройдет в Курганской области в День России 12 июня, ждет интереснейшая программа. В одном только городе Кургане и на одной только Троицкой площади (у областной филармонии) будут работать 11 тематических площадок. Об этом «Новому миру» рассказала начальник Управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко.

- На центральной эстраде, которую мы назвали «Поляна зрелищ», выступят творческие коллективы Курганской области и артисты из других регионов. Также всех зрителей ждет «Поляна мастеров», которая поможет окунуться в атмосферу народных ремесел, традиционных технологий обработки природных материалов. Все участники смогут порукодельничать, украсить изделия синелевой вышивкой или урало-сибирской росписью, выковать подкову на счастье, сплести пояс и так далее, - перечислила собеседница нашего издания.

По ее словам, Фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле» подразумевает активное вовлечение всех, кто придет на этот праздник. Помимо этого можно будет приобрести на память керамическую посуду ручной работы, изделия из дерева и бересты.

- На территории Курганской области более 200 мастеров, которые активно принимают участие во всех выставках и ярмарках. Порядка 30-ти из них будут присутствовать на Фестивале «Русское поле» и с удовольствием поделятся со всеми желающими своим мастерством, - гарантировала Наталья Гончаренко.

Сориентироваться в местонахождении тематических площадок будет легко. При входе на Троицкую площадь будет стоять карта, кроме того, зрителям будут раздавать соответствующие буклеты.

Николай Волков.

Фото из архива пресс-службы губернатора Курганской области.

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