В День России в магазинах Кургана не будут продавать алкоголь

На территории города Кургана в День России, 12 июня, с 8:00 до 23:00 часов запретят продажу алкогольной продукции.

В соответствии с документом продажа спиртного, в том числе пива, в организациях розничной торговли не допускается. Запрет также распространяется на продажу алкогольной продукции на вынос в предприятиях общественного питания и продажу алкогольной продукции при организации праздничных площадок хозяйствующими субъектами на территории города Кургана, сообщили в пресс-службе администрации города.

Контроль за исполнением данного постановления возложен на Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана. Управлению Министерства внутренних дел России по городу Кургану рекомендовано обеспечить соблюдение общественного порядка в местах торгового обслуживания и проведения праздничных мероприятий.

Напомним, что в этот день на Троицкой площади состоится фестиваль «Русское поле». Интересно будет и взрослым, и детям. Не пропустите.

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