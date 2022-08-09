В День строителя курганцы смогут сфотографироваться с инструментом в руках

Во время профессионального праздника, 14 августа, с 14:00 до 19:00 на центральной аллее ЦПКиО будет работать интерактивная открытая площадка Юговки «Настройся на Ю!». Гостей открытой площадки ждёт тематическая фотозона «Построй свой мир». И дети, и взрослые смогут почувствовать себя настоящими строителями, сделав фото в каске, рабочей жилетке и с профессиональными строительными инструментами в руках.

Юным посетителям сотрудники Юговки предложат собрать большие пазлы с изображением самых главных и узнаваемых

объектов Кургана: областной филармонии и известного на весь мир Центра имени Академика Гавриила Илизарова.

Сотрудники Юговки приготовили для гостей праздника еще один мастер-класс - «Кирпичики». Гости сами смогут попробовать соорудить здание с помощью конструктора и логики. Проявить смекалку придётся и в игре «Башня». По её

условиям, игроки поочерёдно совершают ходы, вытаскивая из башни деревянные брусочки до тех пор, пока башня не рухнет. Победит самый ловкий и внимательный.

Проверить знания о такой важной профессии, как строитель, а также узнать много нового о национальных жилищах разных народах мира, гости площадки смогут благодаря квизу «Кто где живёт».

И, конечно, площадку украсит подборка книжных изданий о грандиозных стройках мира, уникальных зданиях в разных странах и самых известных строителях России, в том числе и Курганской области.

А накануне праздника, 12 августа читателей ждет ннлайн-викторина «Строительные рекорды» Принять в ней участие можно будет на официальном сайте Юговки по адресу, раздел «Тесты/Викторины» и в сообществе «Юговка рядом» в социальных сетях. Участники виртуальной игры ответят на вопросы об истории профессии строителя, узнают о всероссийских строительных рекордах и ближе познакомятся с особенностями одной из важнейших во все времена профессий.

Кроме того, узнать больше о такой сложной и интересной профессии можно в отделе научной техники и естественных наук Юговки.

Фото Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова

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