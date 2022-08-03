В «День Уральского поля» состоятся соревнования по силовому экстриму

4 августа в Курганской области на землях КФХ А.Ф. Невзорова, около с. Введенское состоится Восьмая окружная агропромышленная выставка «День Уральского поля-2022». В рамках мероприяти вновь состоятся соревнования по силовому экстриму. Компании-участники выставки представляют своего «Богатыря» для участия в состязаниях.

Соревнование пройдёт на территории проведения выставки и будет организовано Региональным представительством Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации Федерация силового экстрима России в Курганской области.

В соревновании примут участие профессиональные спортсмены-тяжелоатлеты. Сильнейшие люди вновь сойдутся на

арене в преодолении следующих испытаний: кантовке покрышки весом 300 кг, переноске «чемоданов» по 100 кг, поднятие трактора «Уралец», буксировке гусеничной ленты весом 250 кг. Победитель получит титул «Богатырь Уральского поля-2022».

Состязания «Сельский богатырь» впервые прошли на «День Уральского поля» в прошлом году и вызвали огромный интерес у его посетителей. В этот раз решено продолжить эту традицию. Инициатива была одобрена Минсельхозом России и рекомендована для проведения и в других регионах. Так, с текущего года Департамент развития сельских территорий

Минсельхоза России, в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», совместно с Федерацией силового экстрима России, разработали условия проведения Всероссийского турнира по силовому экстриму среди сельского населения «Самый сильный на селе».

Региональные турниры запланированы с июня по август 2022 года в 35 субъектах РФ. Участники любительских соревнований по силовому экстриму (возраст – от 18 лет) выступят в командном и личном зачетах (мужчины/женщины), выполнят на скорость упражнения с нестандартными снарядами. Победители соревнований получат право представить свой регион во Всероссийском Турнире, который пройдет в сентябре 2022 года.

Силовой экстрим, как вид спорта, является продолжателем традиций богатырей прошлого, развивает массовую физическую культуру, воспитывает патриотизм и высокие морально-волевые качества.

Фото с официального сайта агромедиахолдинга «Светоч»

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