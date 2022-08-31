В День знаний в курганские школы придут спасатели

В День знаний в школах Курганской области проведут занятия по основам пожарной безопасности. Об этом «Новому миру» сообщил начальник Главного управления МЧС России по Курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский.

- 1 сентября в школах будут проведены уроки по основам безопасности жизнедеятельности. Детям, педагогам и родителям напомнят правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать не только в процессе обучения, но и в быту, - уточнил собеседник нашего издания.

Напомним, что всего на территории Курганской области расположено 533 школы. Вместе с дошкольными образовательными учреждениями, организациями дополнительного, профессионального и высшего образования на контроле Госпожнадзора находится 1011 объектов.

Перед началом нового учебного года сотрудники МЧС проверили соблюдение требований пожарной безопасности в образовательных организациях региона. По фактам выявленных нарушений руководителям организаций выданы предписания об устранении. В зависимости от сложности нарушений в каждом случае определен срок устранения. В противном случае виновным лицам грозит административный штраф. Однако с каждым годом количество нарушений становится все меньше.

- В последние годы в Курганской области ремонтируется очень много образовательных учреждений. Правительство региона активно приводит их в соответствие с требованиями Госпожнадзора. Все понимают, что безопасность людей стоит на первом плане, - отметил начальник Главного управления МЧС России по Курганской области.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.