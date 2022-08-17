В День знаний зауральцев проконсультируют нотариусы

Нотариальная палата Курганской области проведёт консультирование по вопросам детско-родительских отношений.

В роли консультанта выступит президент Нотариальной палаты Курганской области, председатель исполнительного комитета регионального отделения Ассоциации юристов России Виталий Раев. Все желающие смогут получить юридическую консультацию по оформлению: сделок с недвижимостью с участием несовершеннолетних детей, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению; - согласий на выезд ребёнка за границу; соглашения об уплате алиментов; наследства; завещания; договора дарения; доверенностей.

«Горячая линия» будет работать 1 сентября с 10:00 до 13:00 по тел.: (3522) 22-25-37, 22-25-47. Кроме того, в этот же день с 10:00 до 12:00 по телефону: (3522) 42-89-34 на вопросы зауральцев ответят специалисты регионального Минюста.