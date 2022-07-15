В департаменте здравоохранения пояснили цель объединения курганских медучреждений

Отметим, что главная цель объединения - концентрация ресурсов и кадров, что сделает медицинскую помощь более доступной и качественной для пациентов, заявили в департаменте здравоохранения Курганской области.

Конечной целью этих мероприятий станет создание достойных условий для жизни и работы на селе.

В облздраве пообещали оставить все больницы и ФАПы на местах, они только изменят название. Ни один медицинский работник не будет сокращен или уволен.

В межрайонных центрах будут сосредоточены медицинские кадры, современное оборудование, увеличится уровень цифровизации, объекты закупок станут крупнее и будет исключено дублирование функций, что позволит ускорить маршрутизацию больных. Будут более рационально использованы ресурсы всех больниц. В каждой объединенной больнице будут созданы единые кадровые, юридические службы, финансово-экономический блок, хозяйственный блок, которые будут оперативно решать все задачи вновь созданных медицинских организаций.

Укрупнение больниц позволит более рационально использовать финансовые средства, направляя их на закупку нового оборудования, лекарств, и повышение оплаты труда медицинских работников.

Объединенная больница также станет более привлекательна для молодых специалистов и врачей при трудоустройстве, т.к. они будут иметь больше возможностей для реализации своего потенциала и карьерного роста.

У населения появляется уникальная возможность получать медицинскую помощь на базе межрайонных центров, которая раньше была доступна только в городе, уточнили в департаменте здравоохранения.