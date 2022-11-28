В департаменте здравоохранения рассказали, как меняется вес при стрессе

Главный специалист по медицинской профилактике Департамента здравоохранения Курганской области Татьяна Пястолова озвучила основные факторы развития ожирения.

Во-первых, у многих нарушен баланс между количеством потребляемых и расходуемых калорий. Мы скорее предпочтём легкоусвояемые углеводы (например, сладкую пищу) и насыщенные жиры, чем действительно задумаемся о пище со сложными углеводами. И, конечно, не успеваем потратить всё, что съедаем. В результате и наступает это нарушение баланса.

Во-вторых, на появление излишнего веса влияют психологические и поведенческие факторы, например стрессы, алкоголь, курение. Конечно, основным фактором является неправильное питание и отсутствие подвижности, однако не стоит забывать о «внутренней» составляющей. Психоэмоциональные стрессовые ситуации могут способствовать развитию алиментарного ожирения – все же сталкивались с так называемым «заеданием стресса». Порой стресс начинают запивать алкоголем, а в нём тоже много калорий. Здесь речь идёт и о том, что вредные привычки в целом негативно влияют на состояние здоровья.

При проведении антропометрии (измерение роста, веса, объема талии), расчёте индекса массы тела у 47% исследуемых было выявлено ожирение и избыточная масса тела. Выявление излишнего веса проходит во время диспансеризации. Благодаря раннему выявлению заболеваний можно быстрее вылечиться. Поэтому не забывайте проверять своё здоровье. Записаться можно на Госуслугах, по номеру телефона 122, на сайте, а также в поликлинике, к которой вы прикреплены.

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