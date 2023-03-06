В десятый раз в Шадринске прозвучит «Музыкальная капель»

Отборочный этап и гала-концерт «Музыкальной капели» намечены на апрель. Объявлено о девяти номинациях среди солистов и коллективов эстрадного, народного, академического направлений.

Заявка и работа (ссылка на интернет-источник) должны быть отправлены до 31 марта 2023 года на электронный адрес october2@shadrinsk.net.

Конкурсные выступления будут оценивать раздельно по номинациям и возрастным группам. Награждение победителей состоится в день закрытия конкурса.

Организаторы назвали основные цели и задачами конкурса: выявление и всесторонняя поддержка талантливых и перспективных детей и молодежи города Шадринска; установление творческих контактов между коллективами и руководителями; популяризация творчества юных талантов; формирование и воспитание художественного и музыкального вкусов.

Фото с сайта freepik.com

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